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        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:31
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        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, S.K'nin kullandığı 08 AAK 770 plakalı otomobil, R.T'nin kullandığı 04 AY 610 plakalı otomobil ve S.Y'nin kullandığı 63 PF 825 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlarda bulunan Z.A. ve M.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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