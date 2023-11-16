Bağlar'da ağaçlara bakım ve budama yapılıyor Bağlar Belediyesince ilçedeki ağaçlara bakım ve budama yapılıyor.

Bağlar Belediyesince ilçedeki ağaçlara bakım ve budama yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ağaçların daha bakımlı olması ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede tehlike oluşturan ağaçlar, şehrin altyapı şebekesine zarar veren ağaçlar ve şehir peyzajına uygun olmayan ağaçlarla ilgili de çalışma yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çürüyen ağaçlardan elde edilen odunların daha sonra kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Beyoğlu, "Bu hizmetimiz ilçemizin genelini kapsayacak şekilde devam etmektedir. Ekiplerimiz uzman isimlerden oluşuyor. Son derece hassas bir çalışma yürütüyoruz. Bakımını yaptığımız bu ağaçlar inşallah baharla beraber daha gür ve canlı çıkacak." ifadelerini kullandı.