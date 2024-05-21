Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 206’ncı Sokak’ta meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Kavgada S.A. (25) bacağına, Y.A. (20) da kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerinden belirlediği 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Mutfaktaki patlamada anne ve kızı yaralandı
        Mutfaktaki patlamada anne ve kızı yaralandı
        Diyarbakır'da geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak kermes düzenlendi
        Diyarbakır'da geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak kermes düzenlendi
        Pencere silerken 2'nci kattan beton sundurmaya düşüp, yaralandı
        Pencere silerken 2'nci kattan beton sundurmaya düşüp, yaralandı
        Diyarbakır'da "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği" düzenlendi
        Yeni muhtar, mahallede madde bağımlılarının mekanı metruk evlere duvar ördü...
        Yeni muhtar, mahallede madde bağımlılarının mekanı metruk evlere duvar ördü...
        Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak sokağa çıkmaya ko...
        Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak sokağa çıkmaya ko...