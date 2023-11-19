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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:07 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:07
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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

        Grup, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

        Sahte kimlik kullandıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla "yörünge" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

        Yapılan incelemede şüphelilerden birinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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