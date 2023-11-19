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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu'daki mağaralar geçmişe yolculuk için ziyaretçilerini bekliyor

        Diyarbakır'da Hilar ile Bırkleyn mağaraları tarihi, Elazığ'daki Akçatepe Mağarası jeomorfolojik yapısıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:46
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu'daki mağaralar geçmişe yolculuk için ziyaretçilerini bekliyor
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        Diyarbakır'da Hilar ile Bırkleyn mağaraları tarihi, Elazığ'daki Akçatepe Mağarası jeomorfolojik yapısıyla dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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