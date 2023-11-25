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        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli serbest bırakıldı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si doktor 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:48
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        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli serbest bırakıldı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si doktor 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bismil Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz polikliniğinde doktorların hastane imkanlarını kullanarak kendilerine haksız menfaat temin etmek maksadıyla burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalardan bıçak parası aldıkları ve para trafiğini medikal işi yapan kişiler üzerinden gerçekleştirdikleri, yaptıkları ameliyatları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları yönündeki bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 2 doktor, 2 hastane personeli ve 1 anestezi teknikeri bulunan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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