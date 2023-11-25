Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si doktor 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bismil Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz polikliniğinde doktorların hastane imkanlarını kullanarak kendilerine haksız menfaat temin etmek maksadıyla burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalardan bıçak parası aldıkları ve para trafiğini medikal işi yapan kişiler üzerinden gerçekleştirdikleri, yaptıkları ameliyatları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları yönündeki bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 2 doktor, 2 hastane personeli ve 1 anestezi teknikeri bulunan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.