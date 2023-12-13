Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
M.P. (41) Sanayi Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
M.P, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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