Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, Diyarbakır-Mardin kara yolu Sur ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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