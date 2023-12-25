Kum ocağının çöken istinat duvarının altında kalan 2 kuzenden 1'i öldü (2)
CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI
Diyarbakır'da kuzeni Ahmet Güngör ile çalıştığı kum ocağına ait istinat duvarının kaçmaya çalıştığı sırada ayağının takılıp, yere düşmesiyle üzerine çöktüğü Abdullah Güngör'ün (35), 3 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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