Kum ocağının çöken istinat duvarının altında kalan 2 kuzenden 1'i öldü (2)

CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI

Diyarbakır'da kuzeni Ahmet Güngör ile çalıştığı kum ocağına ait istinat duvarının kaçmaya çalıştığı sırada ayağının takılıp, yere düşmesiyle üzerine çöktüğü Abdullah Güngör'ün (35), 3 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.