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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:22
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, evlerden ziynet eşyası çalan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Market ve mağazalarda çantalardan telefon ve cüzdan çalan şüphelileri, güvenlik kamerası kayıtlarından belirleyen ekipler "Girdap" adlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlılardan birinin aracında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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