Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Gazze’de hayatını kaybedenler için dua etti.

Merkez Hacı Fethi Serin Cami’de yatsı namazından sonra "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda Kur'an-ı Kerim ve Filistinliler için dua okundu.

Ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen cemaat namaz kıldı, dua etti.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Celal Büyük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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