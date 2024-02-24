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        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

        Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:34
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        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
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        Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Diyarbakır Müftülüğünce merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Celal Büyük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programa katılanlar, namaz kılıp dua etti.

        Cami çıkışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ikramlarda bulunuldu.

        - Elazığ

        Ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen cemaat namaz kıldı, dua etti.

        Tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Namazın ardından cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

        - Batman

        Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, cemaatin kandilini kutladı.

        - Siirt

        Merkez Hacı Fethi Serin Cami’de yatsı namazından sonra "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda Kur'an-ı Kerim ve Filistinliler için dua okundu.

        Cami çıkısında ikramlarda bulunuldu.

        - Mardin

        Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda ikramlarda bulunuldu.

        - Şırnak

        İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami’de yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, Gazze’de hayatını kaybedenler için dua etti.

        Cami çıkışında çeşitli ikramlar yapıldı.

        - Bingöl

        Ulu Cami'de Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

        Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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