Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, yetim çocuklara iftar verdi

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

Tarihi Sur ilçesindeki bir düğün salonunda "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle düzenlenen iftar programına katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yetimlerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Kızılayın dünyada örnek kuruluşlardan biri olduğunu ifade eden Su, "Nerede mağduriyet varsa, aç ve açıkta olan varsa, dünyanın neresinde olursa olsun nerede bir ihtiyaç sahibi varsa Kızılay'ımız orada hazır." dedi.

Hayırsever vatandaşların yapmış olduğu bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında Türk Kızılayın önemli bir misyon üstlendiğini belirten Su, ramazan ayının ve iftar sofralarının kaynaşmaya vesile olması dileğinde bulundu. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, ramazan ayında 81 il ve birçok ilçenin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını dile getirdi. Can, şunları söyledi: "Kızılay sofralarında en önemli amacımız hayırseverlerin bağışlarını iftarda insanımıza ulaştırmak, onun sevincini ve mutluluğunu yaşamaktır. Bu sene de ayrıca deprem bölgesindeki illerimizde iftar sofralarıyla kardeşlik buluşmaları yapıyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü hasebiyle hem deprem bölgesindeki kardeşlerimizle hem de yetimlerimizle buluşmak bizi sevindirdi."