Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, yetim çocuklara iftar verdi

        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, yetim çocuklara iftar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

        Tarihi Sur ilçesindeki bir düğün salonunda "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle düzenlenen iftar programına katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yetimlerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Türk Kızılayın dünyada örnek kuruluşlardan biri olduğunu ifade eden Su, "Nerede mağduriyet varsa, aç ve açıkta olan varsa, dünyanın neresinde olursa olsun nerede bir ihtiyaç sahibi varsa Kızılay'ımız orada hazır." dedi.

        Hayırsever vatandaşların yapmış olduğu bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında Türk Kızılayın önemli bir misyon üstlendiğini belirten Su, ramazan ayının ve iftar sofralarının kaynaşmaya vesile olması dileğinde bulundu.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, ramazan ayında 81 il ve birçok ilçenin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını dile getirdi.

        Can, şunları söyledi:

        "Kızılay sofralarında en önemli amacımız hayırseverlerin bağışlarını iftarda insanımıza ulaştırmak, onun sevincini ve mutluluğunu yaşamaktır. Bu sene de ayrıca deprem bölgesindeki illerimizde iftar sofralarıyla kardeşlik buluşmaları yapıyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü hasebiyle hem deprem bölgesindeki kardeşlerimizle hem de yetimlerimizle buluşmak bizi sevindirdi."

        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından iftar yapıldı.

        İftar programı ilahi dinletileri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Programa, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine s...
        Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine s...
        DSP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Artun, projelerini anlattı
        DSP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Artun, projelerini anlattı
        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için ift...
        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için ift...
        Güneydoğu'nun tescilli lezzetleri ramazanda iftar sofraları için hazırlanıy...
        Güneydoğu'nun tescilli lezzetleri ramazanda iftar sofraları için hazırlanıy...
        Silah seslerini duyan kıraathanedekilerin yaşadığı tedirginlik kamerada
        Silah seslerini duyan kıraathanedekilerin yaşadığı tedirginlik kamerada
        Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada bir kahvehanede yaşanan...
        Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada bir kahvehanede yaşanan...