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        Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine saldırdı (2)

        TUTUKLANDIDiyarbakır'datartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini takip eden polise saldıran Yunus Emre Yaşar (23) ile B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:38
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        Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine saldırdı (2)
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        TUTUKLANDI

        Diyarbakır’datartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini takip eden polise saldıran Yunus Emre Yaşar (23) ile B.A., D.T., K.Y., Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmayla yakalandı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yunus Emre Yaşar tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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