Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine saldırdı (2)
TUTUKLANDIDiyarbakır'datartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini takip eden polise saldıran Yunus Emre Yaşar (23) ile B.
TUTUKLANDI
Diyarbakır’datartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini takip eden polise saldıran Yunus Emre Yaşar (23) ile B.A., D.T., K.Y., Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmayla yakalandı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yunus Emre Yaşar tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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