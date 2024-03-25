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        DSP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Artun, projelerini anlattı

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Artun, projelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:31
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        DSP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Artun, projelerini anlattı
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        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Artun, projelerini paylaştı.

        Artun, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, kente daha iyi hizmet verebileceğine inandığı için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

        Şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışıyla kenti yönetmek istediklerini belirten Artun, kapısı herkese açık bir belediye ile her kesime eşit hizmet sunacaklarını aktardı.

        Kentin ulaşım sorununu daha ekonomik bir sistem olması nedeniyle raylı sistemle çözmek istediklerini anlatan Artun, raylı sistemi ilk olarak nüfusu 100 bini geçen ilçelere kuracaklarını kaydetti.

        Artun, şöyle dedi:

        "Fabrikalarımızın ara elaman ihtiyacını karşılayacağız. Merkezi hükümet de bu konuda çalışma yapıyor ama biz bu konuya daha ağırlık vereceğiz. Orta, lise ve ön lisans mezunlarına eğitim vererek ara elaman açığını kapatmak istiyoruz. Turizmi canlandırmak için projeler yapacağız ve gelen turistleri ağırlamak için yapacağımız sosyal donatılarla turistleri uzun süre kentte tutabileceğiz. Mardin yolundaki karayollarına ait fidanlıkta hayvanat bahçesi ve sosyal donatılar yapacağız."

        Ankara'daki Atakule gibi Diyarbakır'da da "Diyarkule" inşa etmeyi planladıklarını dile getiren Artun, içinde sosyal donatıların yer alacağı tarihi mekanların görülebileceği çok güzel bir kule yapacaklarını aktardı.

        Kadınlara yönelik projeler de hayata geçireceklerini ifade eden Artun, "Her mahalleye bir kreş yapacağız. Kreş sayesinde kadınların çalışmasını sağlayacağız. Çalışan kadınlara de destek sağlamış olacağız. Kooperatifleşmeye giderek kadınların iş hayatına atılmasına olanak sağlayacağız." dedi.

        Karacadağ'da kayak pisti kuracaklarını ve 15 milyon çam fıstığı fidanı dikeceklerini belirten Artun, bölgeyi ormana dönüştürüp hem orman köylüsüne katkı sunacaklarını aynı zamanda da bu alanı kentin oksijen kaynağı haline getireceklerini ifade etti.

        Artun, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz barınma ve ulaşım imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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