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        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklaması

        Dicle Elektrik, Şırnak'ta kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 2 çalışanının darbedildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:49
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        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklaması
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        Dicle Elektrik, Şırnak'ta kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 2 çalışanının darbedildiğini bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, şirketin sorumluluk sahası bölgede kaçak elektrik kullanımına karşı etkin bir şekilde mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, 2022'den bugüne kadar ilgili savcılıklara 3 bin 410 suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bunun sonucunda ise 187 mahkumiyet kararı alındı. 2022'de başlayan adli süreç, enerji hırsızlığı faillerinin aleyhinde sonuçlandı. Karşılıksız yararlanma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık S.T, Çınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Silopi 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise aynı suçlamayla yargılanan sanık H.Y'yi 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların haklarındaki suçlamaları reddetmelerine rağmen suçlarının ispatlanması sonucu alınan kararların ise emsal teşkil edeceği değerlendiriliyor. Enerji hırsızlığı faillerine yönelik 2 bin 750 dosya işleme alındı. 2022'de başlayan süreçten bu yana yapılan suç duyurularıyla bağlantılı 1354 tahsilat işlemi başarıyla tamamlandı ve bu süreçte yaklaşık 30 milyon lira tutarında tahsilat elde edildi."

        Bütün hukuki süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülerek hem dağıtım bölgelerinde halka karşı hizmet bilinçlerini geliştirdikleri hem de yasalara olan güvenlerini kamuoyuyla paylaştıkları kaydedilen açıklamada, "Hiçbir abonemizin hakkını elektrik hırsızlığı faillerine teslim etmemek için kaçak kullanımla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve kesintisiz enerji sağlamak adına enerjimize sahip çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, abonelerin kaçak elektrik kullanımı konusunda duyarlı olunması ve gerekli durumlarda 186 nolu çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunulması istendi.

        Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Okçu köyünde ekiplerine saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kaçak kontrolü için köye giden 2 kişilik Dicle Elektrik kaçak ekibi, kalaşnikoflu bir kişi tarafından rehin alındı. Burada toplanan köylüler, ekipteki 2 kişiyi dipçik, sopa, tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırganlardan kaçmak isteyen bir görevliye kalaşnikofla ateş açıldı. Büyük bir şans sonucu merminin isabet etmediği görevlinin burnu kırıldı. Yaralı görevliler İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Henüz gözaltı yaşanmayan olayla ilgili soruşturma sürüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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