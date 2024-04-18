Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklaması

Dicle Elektrik, Şırnak'ta kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 2 çalışanının darbedildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin sorumluluk sahası bölgede kaçak elektrik kullanımına karşı etkin bir şekilde mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 2022'den bugüne kadar ilgili savcılıklara 3 bin 410 suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunun sonucunda ise 187 mahkumiyet kararı alındı. 2022'de başlayan adli süreç, enerji hırsızlığı faillerinin aleyhinde sonuçlandı. Karşılıksız yararlanma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık S.T, Çınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Silopi 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise aynı suçlamayla yargılanan sanık H.Y'yi 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların haklarındaki suçlamaları reddetmelerine rağmen suçlarının ispatlanması sonucu alınan kararların ise emsal teşkil edeceği değerlendiriliyor. Enerji hırsızlığı faillerine yönelik 2 bin 750 dosya işleme alındı. 2022'de başlayan süreçten bu yana yapılan suç duyurularıyla bağlantılı 1354 tahsilat işlemi başarıyla tamamlandı ve bu süreçte yaklaşık 30 milyon lira tutarında tahsilat elde edildi."

Bütün hukuki süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülerek hem dağıtım bölgelerinde halka karşı hizmet bilinçlerini geliştirdikleri hem de yasalara olan güvenlerini kamuoyuyla paylaştıkları kaydedilen açıklamada, "Hiçbir abonemizin hakkını elektrik hırsızlığı faillerine teslim etmemek için kaçak kullanımla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve kesintisiz enerji sağlamak adına enerjimize sahip çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, abonelerin kaçak elektrik kullanımı konusunda duyarlı olunması ve gerekli durumlarda 186 nolu çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunulması istendi.