Fazla kilolarından kurtulup bağışladığı karaciğeriyle ağabeyini hayata bağladı

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 53 yaşındaki Ferzende Keser, fazla kilolarından kurtularak donör olan 33 yaşındaki kız kardeşi Mülkiye Keser'in bağışladığı karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

6 çocuk babası Ferzende Keser'e gittiği hastanede yapılan tetkiklerde siroz tanısı konuldu.

Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine yaklaşık 3 ay önce Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Keser'in karaciğerinde kitle tespit edildi.

Karaciğer nakli olması gerektiği belirtilen Keser için donör arayışına girildi.

Mülkiye Keser, ağabeyini hayata bağlamak için doktorların da desteğiyle 2,5 ayda 12 kilo verdi.

Ağabeyine donör olmak isteyen kız kardeş Mülkiye Keser'in karaciğerinde yağlanma tespit edilince kendisine nakil için kilo vermesi gerektiği iletildi.

"Daha önce gittiğim hastanede bana siroz tanısı konuldu, ilaç yazıldı. İlaçlar beni rahatsız etmeye başladı. Rahatsızlanınca buraya geldim. Film çekildi. Doktorlar geç kaldığımı, karaciğer nakli olmam gerektiğini söyledi. Kız kardeşim bana karaciğerini verdi, çok mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten, doktorlarımızdan." diyen Keser, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti.

Kardeşine ve kendisine hastanede çok iyi bakıldığını anlatan Keser, çok iyi hissettiklerini ifade etti.

Keser, "Kız kardeşim karaciğerini vermeseydi ve doktorlar nakil yapmasaydı yaşamam zor olacaktı. Şu an çok mutluyum, kardeşim ve ben, ikimiz de iyiyiz." dedi.