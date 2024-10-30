Başepiskopos Aram Ateşyan Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Başepiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere memleketi Silvan'a gelen Ateşyan, belediyeyi ziyaret etti.

Ardından Kaymakamlığa geçen Ateşyan Kaymakam Hasan Uğuz ile görüştü.

Daha sonra tarihi Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaraları'nı ziyaret eden Ateşyan, AA muhabirine, Silvan'da 4 yaşına kadar yaşadığını sonrasında ailesiyle Diyarbakır'a yerleştiklerini söyledi.

"Ruhen ve bedenen kendimi hep burada hissediyorum. Diyarbakır'a geldiğimde Silvan'ı da görmeye gelirim çünkü bu toprak beni çekiyor." diyen Ateşyan, bölgede artık huzurun hakim olduğunu vurguladı.

- "Huzurumuzu devletimize borçluyuz" Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün refah içinde ve mutluyuz. Devletimiz tedbirleri almış, gereken iyileştirmeler yapılmış. Huzurumuzu devletimize borçluyuz. Dünyaya baktığımızda sanki dünya üçüncü dünya savaşına gidiyor gibi bir hal almış. İsrail ile Filistin savaşı, İsrail ile Beyrut (Lübnan), İsrail ile İran'ın problemleri, Rusya ile Ukrayna problemi ve başka ülkelerde de sorunlar varken, dünya huzursuzken, burada, Türkiye'de devletimiz sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz."