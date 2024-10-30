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        Başepiskopos Aram Ateşyan Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Başepiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:56
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        Başepiskopos Aram Ateşyan Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Başepiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bazı temaslarda bulunmak üzere memleketi Silvan'a gelen Ateşyan, belediyeyi ziyaret etti.

        Ardından Kaymakamlığa geçen Ateşyan Kaymakam Hasan Uğuz ile görüştü.

        Daha sonra tarihi Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaraları'nı ziyaret eden Ateşyan, AA muhabirine, Silvan'da 4 yaşına kadar yaşadığını sonrasında ailesiyle Diyarbakır'a yerleştiklerini söyledi.

        "Ruhen ve bedenen kendimi hep burada hissediyorum. Diyarbakır'a geldiğimde Silvan'ı da görmeye gelirim çünkü bu toprak beni çekiyor." diyen Ateşyan, bölgede artık huzurun hakim olduğunu vurguladı.

        - "Huzurumuzu devletimize borçluyuz"

        Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün refah içinde ve mutluyuz. Devletimiz tedbirleri almış, gereken iyileştirmeler yapılmış. Huzurumuzu devletimize borçluyuz. Dünyaya baktığımızda sanki dünya üçüncü dünya savaşına gidiyor gibi bir hal almış. İsrail ile Filistin savaşı, İsrail ile Beyrut (Lübnan), İsrail ile İran'ın problemleri, Rusya ile Ukrayna problemi ve başka ülkelerde de sorunlar varken, dünya huzursuzken, burada, Türkiye'de devletimiz sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz."

        Ateşyan, her pazar günü tüm kiliselerde dünya barışı için dua ettiklerini dile getirerek, ülkede herkesin de aynı temennileri paylaştığına emin olduğunu belirtti.

        Ateşyan, şunları kaydetti:

        "Her gün binlerce can yitirilirken burada huzur içerisindeyiz. Oradaki huzur için de arabulucu güçler lazım ve Cumhurbaşkanı'mız bu alanda büyük çalışmalar yapıyor, barışı, huzuru sağlamak için. Sadece Filistin ve İsrail ile değil Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamak için de çalışıyor. Rusya ile Ukrayna arasında da barışı sağlamak için büyük çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı'mıza minnettarız. Tanrı onlarla birlikte olsun. İnşallah dünya bir gün huzura kavuşur. Umarım insanlar bir gün birlikte yaşamayı öğrenir."

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