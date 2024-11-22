Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü kutlandı

Dünya genelinde her yıl kutlanan Dünya Prematüre Günü, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, prematüre bebeklerin yaşama tutunma sürecine dikkati çekmek ve bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı.

Sağlık çalışanları beyaz önlüklerinin üzerine taktıkları mor kurdelelerle prematüre bebeklerin sağlık yolculuğuna desteklerini gösterdi. Etkinlik için süslenen klinikte, sağlığına kavuşmuş prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Kutlamada pasta kesildi, sağlık çalışanları ile bebeklerin hatıra fotoğrafları çekildi.