Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi

Diyarbakır'da, 7 ilde görevli 21 ebe ve hemşireye yönelik acil obstetrik bakım eğitimi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla düzenlenen acil obstetrik bakım eğitimine Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Mardin, Adıyaman, Siirt ve Şırnak'tan kamu ve özel hastanelerinin doğumhane, doğum servisi ve gebe okullarında çalışan 21 ebe ve hemşire katıldı.