Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi

        Diyarbakır'da, 7 ilde görevli 21 ebe ve hemşireye yönelik acil obstetrik bakım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, 7 ilde görevli 21 ebe ve hemşireye yönelik acil obstetrik bakım eğitimi düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla düzenlenen acil obstetrik bakım eğitimine Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Mardin, Adıyaman, Siirt ve Şırnak'tan kamu ve özel hastanelerinin doğumhane, doğum servisi ve gebe okullarında çalışan 21 ebe ve hemşire katıldı.

        Katılımcılar, 2 gün süren eğitimlerle, anne ölümleri, doğum eylemlerinin takibi, gebelik ve hipertansiyon, kan, kan ürünleri ve transfüzyon, obstetrik problemlere yaklaşım, şok ve sıvı tedavisi konularında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Okula getirdiği cıvayı lavaboya döktü; KBRN ekipleri harekete geçti
        Okula getirdiği cıvayı lavaboya döktü; KBRN ekipleri harekete geçti
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 şüpheli tutuklandı
        DÜ Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlen...
        DÜ Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlen...
        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı ya...
        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı ya...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...