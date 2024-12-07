Diyarbakır'da silahlı saldırı olayına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Aralık'ta, Bahçe Mahallesi'nde B.Ç. (46), Ş.Ç. (44), M.Ç. (54) ve A.Ç'nin (35) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 akrabalarının kendilerini araçla takip ederek silahlı saldırıda bulunduğuna dair ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

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