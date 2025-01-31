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        Prof. Dr. Görür "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde konuştu:

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:49
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        Prof. Dr. Görür "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde konuştu:
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        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi." dedi.

        Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde, seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını söyledi.

        Depreme karşı farkındalık yaratmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını aktaran Görür, Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini ifade etti.

        Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." diye konuştu.

        Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını aktaran Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirdi.

        Görür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Diyarbakır ile ilgisi yok. Ama titredikçe sizi de vuruyor. Komşunun zararını çekiyorsunuz. Ege Denizi'nde ve Yunanistan'da deprem oldu, İzmir'de binalar yıkıldı ve insanlar öldü. Diyarbakır için tehlikeli olan Bitlis-Zagros Fay Hattı'dır. Bu fay, ters fay. Deprem ürettiği zaman Diyarbakır'a daha yakın. Dolayısıyla o harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak. Ne zaman harekete geçer diye sormayın. Çünkü bilmiyorum. Geçer mi kesin geçer. Ama ne zaman geçeceğini bilmiyorum. Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmazsanız harekete geçince kesin zarar verir. 6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi. Deprem olduğu zaman bu sistemler çok büyük enerji üretiyor."

        Bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinen Görür, "Dolayısıyla Diyarbakır'da deprem olacak, kentin içinde, göbeğinde tam olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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