Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 12 zanlı tutuklandı

Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik güçlerince yürütülen arama çalışmaları sonucu 8 Mart'ta Batman'a bağlı merkez Demirbilek köyü mevkisinde cansız bedeni bulunan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden biri kadın 12'si tutuklandı.

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