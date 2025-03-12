Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 12 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden biri kadın 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 12 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden biri kadın 12'si tutuklandı.

        Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik güçlerince yürütülen arama çalışmaları sonucu 8 Mart'ta Batman'a bağlı merkez Demirbilek köyü mevkisinde cansız bedeni bulunan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bismil Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden biri kadın 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakal...
        Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakal...
        Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştı...
        Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştı...
        Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada
        Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada
        Diyarbakır'da 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Diyarbakır'da 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti
        Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan nevruz etkinliklerine ilişki...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan nevruz etkinliklerine ilişki...