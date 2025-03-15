DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da iftar programına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına iştirak etti.

Babacan, merkez Sur ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar programında, ramazan ayının berekete vesile olmasını diledi.

"Türkiye çatışmalardan ve saldırılardan çok çekti." diyen Babacan, Türkiye'nin yıllardır çektiği sorunlardan kurtulması gerektiğini belirtti.

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış çağrılarıyla başlayıp devam eden süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz. İlk günden bu yana aynı noktadayız. Bir yandan bu sürece destek vereceğiz bir yandan da gözümüzü dört açmak zorundayız. Bu süreci baltalamak, taş koymak isteyenlere geçit vermeyeceğiz."

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Babacan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın önemine işaret etti.

Babacan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla önemli bir aşama katedildi, böylece belirsizlikleri azaldı, siyasi diyalog yoluyla çözüm için bir fırsat kapısı aralandı. Ancak unutmayalım ki Suriye'de barış olmasını istemeyenler de boş durmuyorlar. Bu bölgede bin yıldır beraber yaşayan halklar olarak, sorunlarımızı kendi aramızda konuşarak çözmeliyiz. Daha binlerce yıl huzur içinde, barış içinde yaşama iradesini gösterirken, dışarıdan gelen müdahalelere asla izin vermemeliyiz."

Babacan, konuşmasının ardından Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir süre görüştü, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programa, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Mehmet Emin Ekmen, Sadullah Ergin, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Zeynep Sudan, Büşra Sakınmaz, Mehmet Erdoğan, İbrahim Çanakçı ve Medeni Yılmaz, DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Remzi Kaymak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.