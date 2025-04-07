Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 CDE 683 ve 21 ABB 381 plakalı otomobiller dün gece Diyarbakır-Lice kara yolunun 83. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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