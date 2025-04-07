Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 CDE 683 ve 21 ABB 381 plakalı otomobiller dün gece Diyarbakır-Lice kara yolunun 83. kilometresinde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.