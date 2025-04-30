Diyarbakır'da sulama göletindeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gölette inceleme yapıldı.

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