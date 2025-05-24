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        Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan çocuk kurtarıldı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:23
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        Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan çocuk kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kırsal Kavaklıbağ Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki çocuk, elektrik direği için açılan çukura düştü.

        Çocuğu çukurdan çıkaramayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çukurda genişletme yaparak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Çocuk, kontrol için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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