        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler'de Veysel Sapan yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kaleci Veysel Sapan'ın geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:59 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:59
        Amed Sportif Faaliyetler'de Veysel Sapan yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kaleci Veysel Sapan'ın geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Veysel Sapan'ın akut apandisit teşhisiyle 21 Ocak Çarşamba günü ameliyat edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncumuz taburcu edilmiş olup, evinde istirahat ve tedavi sürecine başlamıştır. Veysel Sapan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaklaşık 1 ay süreyle sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Geçmiş olsun Veysel Sapan." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

