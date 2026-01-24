Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Abdulsamed Damlu'yu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Abdulsamed Damlu'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, Abdulsamed Damlu'yu transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Abdulsamed Damlu'yu kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kaleci Abdulsamed Damlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.


        Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın futbolcumuz Abdulsamed Damlu'ya, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine kulübümüz forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çermik'te kırsal mahalle yolları ulaşıma açılmaya başlandı
        Çermik'te kırsal mahalle yolları ulaşıma açılmaya başlandı
        Kamyonun çarptığı trafik levhası itfaiye ekiplerince düzeltildi
        Kamyonun çarptığı trafik levhası itfaiye ekiplerince düzeltildi
        Ekipler zorlu hava şartlarında enerji hatlarını onarıyor Diyarbakır'da ener...
        Ekipler zorlu hava şartlarında enerji hatlarını onarıyor Diyarbakır'da ener...
        Beyaza bürünen 10 bin yıllık kent dronla görüntülendi
        Beyaza bürünen 10 bin yıllık kent dronla görüntülendi
        ATV'ye bağladığı leğenle kaydı; o anlar kamerada
        ATV'ye bağladığı leğenle kaydı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da "Nazar, Tılsım ve İzler" seramik sergisi açıldı
        Diyarbakır'da "Nazar, Tılsım ve İzler" seramik sergisi açıldı