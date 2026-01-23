Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "Nazar, Tılsım ve İzler" seramik sergisi açıldı

        Diyarbakır'da 70 eserin yer aldığı "Nazar, Tılsım ve İzler" adlı seramik sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:18
        Diyarbakır'da 70 eserin yer aldığı "Nazar, Tılsım ve İzler" adlı seramik sergisi açıldı.

        Merkez Sur ilçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde seramik sanatçıları Özlem Yıldırım ve Banu Başkaya'nın 70 eserinin sergisi açıldı.

        Yıldırım, ilhamını Anadolu ve Mezopotamya'nın çok katmanlı kültürel dokusundan alan sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Daha önce sergiyi Mardin'de açtıklarını anlatan Yıldırım, serginin Diyarbakır'da da sanatseverlerle buluştuğunu bildirdi.


        Yıldırım, herkesi sergiye davet etti.

        Sergi, 25 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

