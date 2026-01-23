Diyarbakır'da "Nazar, Tılsım ve İzler" seramik sergisi açıldı

Diyarbakır'da 70 eserin yer aldığı "Nazar, Tılsım ve İzler" adlı seramik sergisi açıldı.



Merkez Sur ilçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde seramik sanatçıları Özlem Yıldırım ve Banu Başkaya'nın 70 eserinin sergisi açıldı.



Yıldırım, ilhamını Anadolu ve Mezopotamya'nın çok katmanlı kültürel dokusundan alan sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Daha önce sergiyi Mardin'de açtıklarını anlatan Yıldırım, serginin Diyarbakır'da da sanatseverlerle buluştuğunu bildirdi.





Yıldırım, herkesi sergiye davet etti.



Sergi, 25 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

