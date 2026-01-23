Çermik'te karla mücadale çalışması
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde karla mücadale çalışması sürüyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde karla mücadale çalışması sürüyor.
Çermik Belediyesi ekiplerince, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesinin belediye olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.
Karamehmetoğlu, "Çermik Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirleri aldı. İlçe genelinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarına ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edilecektir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.