        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

        Diyarbakır'da 25 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        24.01.2026 - 16:04
        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
        Diyarbakır'da 25 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, törende yaptığı konuşmada, 25 yıl önce görev yaptığı esnada hain saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarını şehadet mertebesine eriştikleri noktada anmak üzere toplandıklarını söyledi.

        Ülkenin içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamının ay yıldızlı üniformasını kefen yapmış şehitler sayesinde olduğunu belirten Gökduman, şunları kaydetti:

        "Merhum Emniyet Müdürümüz ve 5 kahraman meslektaşımızı şehit eden hain odaklar, 25 yıl önce medeniyetlerin beşiği bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek isteseler de bu emellerine ulaşamamışlardır ve asla ulaşamayacaklardır çünkü aziz milletimizin kahraman evlatları, her daim var olacaktır. Bu asil millet ne olursa olsun her zaman birliğini, beraberliğini ve yarına dair duygularını güçlendiren büyük bir millettir.


        Bu elim olayın gerçekleştiği günden bugüne kadar geçen süreçte yalnızca bizlerin değil, çok kıymetli Diyarbakır halkımızın da şehitlerimizi unutmadığını, rahmetli müdürümüze duyduğu sevgi ve saygıyı yüzlerce çocuğa Ali Gaffar ismini vermesiyle görüyoruz. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı sürede Diyarbakır halkına devletimizin ve polisimizin şefkatli yüzünü göstermiştir. Bizler de Diyarbakır halkının sevgi ve desteğiyle şerefli görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız."

        Daha sonra Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum müdürleri, gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

        Törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, bazı kurum müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

