Diyarbakır'da sahte kimlikle kurdukları kargo acentesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da, sahte kimlik bilgileriyle kurdukları kargo acentesiyle uyuşturucu sevk eden suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kargo şirketi görünümünde uyuşturucu sevkiyatı yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, geçen yıl aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgileriyle kargo acentesi kurdukları belirlendi.

Uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerine gizleyerek sevkiyat yapan şebekenin, kargo göndericisi olarak konudan habersiz vatandaşların isim ve kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde düzenlenen iki operasyonda, aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı, 40 kilogram skunk, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonları ele geçirildi.