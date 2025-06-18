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        Diyarbakır'da iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:10 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:10
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        Diyarbakır'da iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Meydanlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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