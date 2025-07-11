Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine verilen ceza hukuka uygun bulundu

AZİZ ASLAN - Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu yargılanan müteahhit Sadullah Yoldaş'a verilen 16 yıl 3 ay hapis cezası kararını hukuka uygun buldu.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, tutuksuz müteahhit Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tutuklanmasına ilişkin sanık avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunu değerlendiren 3. Ceza Dairesince verilen kararda, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosyanın incelendiği belirtildi.

Dairenin kararında, sanığa verilen hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karara da değinilerek, kararda suç adının "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" yerine "kasten öldürme" olarak yazılmasının düzeltilebilir maddi bir hata olarak görüldüğü ifade edildi.