Diyarbakır'da öğrencilerin yaptığı "15 Temmuz" temalı resimlerle sergi açıldı
Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yaptığı "15 Temmuz" temalı resimlerle sergi düzenlendi.
Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yaptığı "15 Temmuz" temalı resimlerle sergi düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının girişinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.
Sergide, farklı okullarda öğrenim gören 20 öğrencinin "15 Temmuz" temasıyla hazırladığı 20 eser yer aldı.
Sergi 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.