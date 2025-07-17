Diyarbakır'da 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde R.A'nın (14), 9 Temmuz'da yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
R.A'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A, kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
R.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak.
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