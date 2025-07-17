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        Diyarbakır'da 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:18 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:18
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        Diyarbakır'da 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde R.A'nın (14), 9 Temmuz'da yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        R.A'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A, kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        R.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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