Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

        Daha sonra katılımcılar, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına konuşan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Gazze'de bir milletin dünyanın gözleri önünde kitlesel açlık ve kıtlık saldırısıyla yok edilmek istendiğini söyledi.

        Gazze'deki saldırılarda binlerce kişinin şehit olduğunu, binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Tekdemir, hayatını kaybeden bazı kişilerin cenazelerine henüz ulaşılamadığını belirtti.

        Bugün Gazze'nin, abluka ve açlık nedeniyle her gün şehitler verdiğini söyleyen Tekdemir, "Gazze, karadan, havadan ve denizden topyekun imha edilmektedir. Siyonist rejim, Gazze’ye insani yardımların ulaşmasına engel olmakta, bunun neticesinde bir halk, açlık, kıtlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir. İşgal rejimi, Gazze’de açlığı silah olarak kullanmakta, göstermelik yardım noktalarında yapılan sistematik saldırılarla sayısı bini geçen katliamlar yapmaktadır." diye konuştu.

        Tekdemir, açlık, kıtlık ve ilaçsızlıktan dolayı yok edilmek istenen Gazze’ye insani yardımın ulaşması için kalıcı ve kesintisiz koridorlar açılması ve insani krize son verilmesi gerektiğini belirtti.

        İşgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Tekdemir, şöyle dedi:

        "Gazze ittifakı oluşturulmalıdır. Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünlerin boykot edilmesi sürdürülmelidir."

        Gazze'de hayatını kaybedenler için okunan duanın ardından grup dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı" düzenlendi...
        Diyarbakır'da "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı" düzenlendi...
        AK Parti, Diyarbakır'da "Bölgesel Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Toplantı...
        AK Parti, Diyarbakır'da "Bölgesel Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Toplantı...
        Diyarbakır'da örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor (2)
        Diyarbakır'da örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor (2)
        Diyarbakır'da örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Diyarbakır'da örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Baca yangını sırasında binada bulunan 15 kişi tahliye edildi
        Baca yangını sırasında binada bulunan 15 kişi tahliye edildi
        Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 1'i ağır 3 perso...
        Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 1'i ağır 3 perso...