Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Daha sonra katılımcılar, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Gazze'de bir milletin dünyanın gözleri önünde kitlesel açlık ve kıtlık saldırısıyla yok edilmek istendiğini söyledi.

Gazze'deki saldırılarda binlerce kişinin şehit olduğunu, binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Tekdemir, hayatını kaybeden bazı kişilerin cenazelerine henüz ulaşılamadığını belirtti.

Bugün Gazze'nin, abluka ve açlık nedeniyle her gün şehitler verdiğini söyleyen Tekdemir, "Gazze, karadan, havadan ve denizden topyekun imha edilmektedir. Siyonist rejim, Gazze’ye insani yardımların ulaşmasına engel olmakta, bunun neticesinde bir halk, açlık, kıtlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir. İşgal rejimi, Gazze’de açlığı silah olarak kullanmakta, göstermelik yardım noktalarında yapılan sistematik saldırılarla sayısı bini geçen katliamlar yapmaktadır." diye konuştu.