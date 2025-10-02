Narin Güran cinayetine ilişkin 3 sanık hakkında tahliye kararı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılandıkları mahkemece 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verdi.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hükümlere ilişkin, sanık avukatlarının kararın bozulması ve 3 tutuklu sanığın tahliyesine ilişkin yaptığı başvuru değerlendirildi.

Talepleri değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince, 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildi.

7. Ceza Dairesi tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sanıkların tahliyesine yönelik müzekkere yazıldı. Müzekkerede, sanıkların başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise tahliyeleri istendi. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 15 kişiden tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyelerini kararlaştırmıştı. Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapis ile cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya (16) 1 yıl 3 ay, M.G (16) ve İ.K'ye (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırmıştı.