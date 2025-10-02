Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:07
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Yeşil-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle olağanüstü kongreye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, olağanüstü kongrenin 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı ifade edildi.

        Yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde kongrenin 25 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

