Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular; pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

