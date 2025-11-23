Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" düzenlendi

Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde Doğu Pediatri Derneği ve Akademik Tıp Eğitim Derneğinin katkısıyla DÜ Kalp Hastanesi'nde yurt içi ve dışından 250 uzman ve akademisyenin katılımıyla 3 gün süren kongre, sunum ve söyleşilerle tamamlandı.

Kongre Başkanı ve DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Yolbaş, kongreye ilişkin AA muhabirine, ilkini bu yıl düzenledikleri kongrenin pediatri ve pedodontiyi tek çatı altında buluşturan nadir organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Çocukların beslenmesinin sağlıklı büyümesi için önemli bir etken olduğunu ifade eden Yolbaş, "Sağlıklı beslenme için sağlıklı ağız ve dişler gerekiyor. Bu nedenle çocuk hekimlerini ve çocuk diş hekimlerini bir araya getirmeyi amaçladık." dedi.

Ortak alanlarının çocuklar olduğunu ve şimdiye kadar böyle bir kongrenin düzenlenmediğini belirten Yolbaş, kongreyi geleneksel hale dönüştüreceklerini aktardı.