        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" düzenlendi

        Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:10
        Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" gerçekleştirildi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde Doğu Pediatri Derneği ve Akademik Tıp Eğitim Derneğinin katkısıyla DÜ Kalp Hastanesi'nde yurt içi ve dışından 250 uzman ve akademisyenin katılımıyla 3 gün süren kongre, sunum ve söyleşilerle tamamlandı.

        Kongre Başkanı ve DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Yolbaş, kongreye ilişkin AA muhabirine, ilkini bu yıl düzenledikleri kongrenin pediatri ve pedodontiyi tek çatı altında buluşturan nadir organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

        Çocukların beslenmesinin sağlıklı büyümesi için önemli bir etken olduğunu ifade eden Yolbaş, "Sağlıklı beslenme için sağlıklı ağız ve dişler gerekiyor. Bu nedenle çocuk hekimlerini ve çocuk diş hekimlerini bir araya getirmeyi amaçladık." dedi.

        Ortak alanlarının çocuklar olduğunu ve şimdiye kadar böyle bir kongrenin düzenlenmediğini belirten Yolbaş, kongreyi geleneksel hale dönüştüreceklerini aktardı.

        Kongreye yurt içi ve dışında 250 uzman ve akademisyenin katıldığını söyleyen Yolbaş, şunları kaydetti:

        "İlk gün çocuk acil yaklaşımlar ve anestezi ile alakalı kurslar düzenledik. İkinci ve üçüncü gün oturumlarla devam etti. katılımın yüksek olması bizi çok memnun etti. Bu şekilde hem farkındalık yaratıp hem de disipliner bir kongre yapmayı amaçladık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

