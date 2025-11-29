Diyarbakır'da minik eller "yeşil vatan" için tohum topları hazırlıyor

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da anaokulu öğrencileri "yeşil vatan" temasıyla hazırladığı tohum toplarını doğa ile buluşturacak.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında "Tohumdan Yaprağa Projesi" hayata geçirildi.

Proje doğrultusunda ilçedeki anaokullarında çocuklar yangınlardan etkilenen ormanlık alanların yeniden yeşermesine katkı sunmak amacıyla tohum topları hazırlıyor.

Adalet Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte de öğrenciler ebeveynleri, öğretmenleri ve orman mühendislerinin yardımıyla kazdığı toprağı çamur haline getirip içerisine tohum koydu.

Öğrenciler, hazırladıkları ve kurumaya bıraktıkları onlarca tohum topunu gezi ve piknik etkinliklerinde doğaya atacak.

- "Tohumları toprakla buluşturuyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, AA muhabirine, bu projeyi "yeşil vatan" temasıyla çocuklara doğa bilinci ve doğa sevgisi kazandırmak için hayata geçirdiklerini söyledi.

Subaşı, "ağaç yaşken eğilir" atasözünün gereği, okul öncesinden başlayarak çocuklarda doğaya saygı bilincini oluşturmak için bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eğitimin en önemli ayaklarından birinin de veli katkısı olduğunu dile getiren Subaşı, "Bu etkinlikleri yaparken velilerimizi de mutlaka işin içerisinde katıyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu vesileyle yapılan tüm etkinliklere ailelerimizi de katıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüz, Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübümüzle tohum topları hazırlıyoruz. Tohumları toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımız da aileleriyle gittikleri pikniklerde bu tohum toplarını doğayla buluşturacak." dedi.

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve sınıf öğretmeni Ali Alioğlu ise doğa tahribatının önüne geçmek, daha yeşil bir doğaya katkıda bulunmak için bu projeyi çocuklarla uyguladıklarını belirtti.

- "Daha bilinçli bir nesil için güzel bir etkinlik"