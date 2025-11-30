Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 21:05 Güncelleme: 30.11.2025 - 21:05
        Diyarbakır'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 29 Kasım'da Kayapınar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili şüpheli G.E.G.'nin yakalandığını kaydetti.

        Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzurunu tehdit eden her türlü suça karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullandı.

