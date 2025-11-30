Diyarbakır'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 29 Kasım'da Kayapınar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili şüpheli G.E.G.'nin yakalandığını kaydetti.
Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzurunu tehdit eden her türlü suça karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.