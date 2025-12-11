Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Antrenmanda golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla çalışmalar kaydedildi.
Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
