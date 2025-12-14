Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi'nde hazırlanan örnek hasta odasının görselleri paylaşıldı

        Diyarbakır'da inşası süren Kayapınar Şehir Hastanesinde tamamlanan örnek hasta odası paylaşılan görselleriyle tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi'nde hazırlanan örnek hasta odasının görselleri paylaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da inşası süren Kayapınar Şehir Hastanesinde tamamlanan örnek hasta odası paylaşılan görselleriyle tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane inşaatının gerçekleşme oranının yüzde 72 seviyesine ulaştığı belirtildi.

        Hastanede örnek hasta odasının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, "Oda, iki başlıklı olarak tasarlanmıştır. Normal koşullarda tek kişilik, acil durumlarda ise iki hastaya hizmet verebilecek şekilde planlanmıştır. Geniş ve ferah kullanım alanı, yüksek hijyen standartlarıyla uyumlu malzeme, modern aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, sağlık çalışanlarının ergonomik çalışmasına uygun düzen, acil müdahale için gerekli tüm güvenlik ve teknik donanım altyapısı, fonksiyonel depolama alanları ve kompakt mobilya düzeni mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, hastanede hem fiziki ilerleme hem de iç mekan standartlarının oluşturulmasının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtti.

        Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Kayapınar Şehir Hastanesi, güçlü teknolojik donanımı ve kapsamlı hizmet kapasitesiyle Diyarbakır ve bölge halkına üst düzey sağlık hizmeti sunacak. Teknik altyapı, çevre düzenlemesi ve diğer birimlerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastanenin planlanan sürede hizmete açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da trafik kazası: Araç yan yattı, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da trafik kazası: Araç yan yattı, 2 kişi yaralandı
        Yolu çekerken kaza anını kaydettiler
        Yolu çekerken kaza anını kaydettiler
        Diyarbakır'da yarışan 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Diyarbakır'da yarışan 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yar...
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yar...
        Ucuzu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı
        Ucuzu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı
        Diyarbakır'da aşırı yüke dayanamayan trafo alev aldı
        Diyarbakır'da aşırı yüke dayanamayan trafo alev aldı