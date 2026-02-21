Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, şampiyonlukta iddialı:

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, şampiyonlukta iddialı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Trendyol 1. Lig ekibinin başkanı Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir yarış içinde olduklarını belirterek, zaman zaman puan kayıplarının yaşanabileceğini söyledi.

        Takıma ve taraftarlara güvendiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

        "Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Özellikle Sakaryaspor maçıyla başlayan, taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar ile hakem hataları, son Sarıyer maçıyla birlikte Amedspor'a yönelik kaygı verici bir tablo ortaya koymuştur."

        Hakemlerle ilgili bugüne kadar değerlendirme yapmadığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

        "Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Sarıyer maçında, spor kamuoyunun ve deneyimli hakemlerin de ifade ettiği üzere gol olmayan bir pozisyonda futbolcumuza ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi, kasıtlı ve organize bir durum ihtimalini düşündürmektedir. Biz sahada kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Performansımızın da tatmin edici olmadığının farkındayız. Kötü oynadığınız maçlarda puan alabilirsiniz ancak hakem hataları ya da kasıtlı kararlar devreye girerse Amedspor buna sessiz kalmayacaktır."

        Yaşanan olumsuzluklara ilişkin gerekli başvuruları yaptıklarını bildiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Amedspor Yönetim Kurulu olarak tüm başvuruları, suç duyurularını ve hukuk müşavirliklerine yapılan müracaatları gecikmeksizin gerçekleştirdik. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktık ancak son dönemde kaybettiğimiz puanlar nedeniyle taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan eleştiriler aldık. Şimdi kenetlenme zamanı. Önümüzde 12 maç var, bunun 6'sını iç sahada oynayacağız. Kadromuzun niteliği ve genişliği bu maçlardan istediğimiz sonuçları almaya uygundur ancak bunun için panik ortamından uzaklaşmalı, futbolcularımıza ve teknik ekibimize güvenmeli ve sezon sonuna kadar bu mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Çermik'te 40 yıldır baba mesleği davul imalatı yapıyor
        Çermik'te 40 yıldır baba mesleği davul imalatı yapıyor
        Cıva dökülen sınıftaki öğrenciler taburcu edildi
        Cıva dökülen sınıftaki öğrenciler taburcu edildi
        Diyarbakır kaybolan zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır kaybolan zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi:
        Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz
        Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz
        Bakan Bak: "Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik"
        Bakan Bak: "Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik"