Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçına hazır
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başlandı.
Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.
