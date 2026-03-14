Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı için klip hazırladı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özel bir marş ve klip hazırlandı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan klipte hastanelerde, acil servislerde, ambulanslarda ve sağlık hizmetinin sunulduğu farklı alanlarda görev yapan sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile insan hayatına dokunan hikayeleri yer aldı.



Çalışmada, sağlık çalışanlarının zorlu şartlar altında dahi umut ve şifa dağıtmaya devam eden emekleri vurgulanırken toplum için üstlendikleri hayati role dikkat çekildi.



Hazırlanan marş ve klip ile sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin görünür kılınması ve toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.



14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırlanan çalışma, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları ve dijital platformlarında kamuoyuyla paylaşıldı.

