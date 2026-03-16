        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Kırsal Yakacık Mahallesi'nde İbrahim A. (43) ile Abdullah A. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, tabancayla İbrahim A'ya ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan İbrahim A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından şüpheli Abdullah A, merkez Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

