Diyarbakır'da operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 09-16 Mart'ta operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, FG-42 makinalı tüfek, 24 tabanca, 18 av tüfeği, çeşitli çaplarda 1617 mühimmat, 47 tabanca şarjörü, 7 AK-47 piyade tüfeği şarjörü ve gece görüş dürbünü ele geçirildi."
